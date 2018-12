POL-OG: Kehl - Auffahrunfall nach Autopanne

Kehl (ots) - Nicht nur einen technischen Defekt hatte ein 34 Jahre alter Mann am Donnerstagabend bei seiner Fahrt auf der L 75 von Kehl in Richtung Bodersweier zu beklagen. Dem Fahrzeugmangel folgte zudem noch ein Unfallschaden. Gegen 19:15 Uhr blieb der Wagen des Mannes auf Höhe der Ausfahrt Auenheim liegen, woraufhin eine 43-jährige Autofahrerin dem Havaristen auffuhr. Eine weitere Autofahrerin prallte ebenfalls gegen den Wagen der zuvor verunglückten, was so einen Gesamtschaden von rund 6.000 Euro zur Folge hatte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell