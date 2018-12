POL-OG: Hügelsheim - Unfall mit zwei leicht Verletzten

Hügelsheim (ots) - Zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Freitagmorgen auf der L 75. Eine 32-jährige VW-Fahrerin wollte von Hügelsheim kommend nach links in die Dieter-Rückle-Straße einbiegen und beachtete dabei anscheinend nicht den entgegenkommenden, 75-jährigen Lenker eines Opels. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autofahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr war zur Unterstützung vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. /sp

