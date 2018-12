POL-OG: Rastatt - Pommes und Küche in Flammen

Rastatt (ots) - Überhitztes Fett und ein daraus resultierender Küchenbrand haben am Sonntagmittag zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Kanalstraße geführt. Nach ersten Erkenntnissen war dort kurz vor 13 Uhr der Inhalt einer Pfanne in Flammen aufgegangen, nachdem die hierfür verantwortliche Köchin für kurze Zeit die Küche verlassen und hierbei die Aufsicht über ihre Speisen vernachlässigt hatte. Durch den Brand wurde die Wohnung der Familie derart in Mitleidenschaft gezogen, dass die vier Wände aktuell nicht bewohnbar sind. Der Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen, verletzt wurde Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt niemand.

