Lahr (ots) - Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es am Freitagmorgen auf der B 415. Der Lenker eines Kleinlasters fuhr von Allmannsweier kommend in Richtung Lahr in die Kreuzung bei der Autobahn. Gleichzeitig kam von der Anschlussstelle Karlsruhe ein Sattelzug, dessen Fahrer ebenfalls in die Kreuzung einfuhr. Die beiden 33- und 41-jährigen Fahrzeuglenker stießen zusammen und es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Durch die hinzugezogene Polizei konnte nicht geklärt werden, für wen der beiden Unfallbeteiligten die Ampel Grün zeigte. Wer den Unfall beobachtet hat, teilt dies bitte den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Tel: 07821 2770 mit. /sp

