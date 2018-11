POL-OG: Gaggenau - Nach Körperverletzung Zeugen gesucht

Gaggenau (ots) - Nach einer Körperverletzung im Murgpark am Mittwochabend sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau nun auf der Suche nach einem unbekannten Zeugen. Gegen 18 Uhr befanden sich Beamte des Polizeireviers zu Fuß im Park, als sie auf eine Gruppe grölender Jugendlicher stießen. Beim Erkennen der Polizei nahmen einige davon die Beine in die Hand und entfernten sich. Wie sich herausstellte, soll ein Tatverdächtiger zuvor einen 15-Jährigen mit einem Fausthieb an der Nase verletzt haben. Dies entwickelte sich aus einem vorherigen Zwist, dessen Hintergründe noch nicht vollständig geklärt sind. In diesen Vorfall soll auch ein nun wichtiger Zeuge verwickelt gewesen sein. Bei diesem handelt es sich um einen etwa 60-jährgen Mann, der dort unter anderem mit Stirnlampe unterwegs gewesen sein soll. Dieser und andere Zeuge des Vorfalls werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

