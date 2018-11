POL-OG: Baden-Baden - Ursache noch unklar

Baden-Baden (ots) - Wie genau sich ein 20 Jahre alter Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Verletzung im Bereich des Oberkörpers zugezogen hat, ist noch nicht eindeutig geklärt. Fest steht bislang, dass er im Verlauf des Sonntagmittags selbstständig in einem Krankenhaus in Baden-Baden vorstellig wurde und hierbei angab, Freitagnacht in der Lange Straße Opfer einer Auseinandersetzung geworden zu sein. Ob die Angaben der Wahrheit entsprechen und ob hierbei möglicherweise ein Messer im Spiel gewesen sein könnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt.

/ya

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell