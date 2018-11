POL-OG: Seelbach - Handgreiflichkeiten bei Volksfest

Seelbach (ots) - Der vorangegangene Alkoholkonsum gleich mehrerer junger Männer dürfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einem Volksfest im Ortskern gleich zweimal dafür gesorgt haben, dass die Polizei einschreiten musste. So bekamen sich kurz nach 2 Uhr im Bereich der Hauptstraße zwei 21-Jährige derart in die Haare, dass sie durch Beamte des Polizeireviers Lahr voneinander getrennt werden mussten. Gegen einen der beiden wird seither wegen Körperverletzung ermittelt. Wenig später trugen ein 25-Jähriger und ein 27 Jahre alter Mann in der Ch.-Himmelsbach-Straße ihre Meinungsverschiedenheit ebenfalls gewaltsam aus. Der jüngere Kontrahent musste später in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Hierzu dürfte nach bisherigen Erkenntnissen jedoch auch dessen maßloser Alkoholkonsum beigetragen haben. Gegen den 27-Jährigen wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

