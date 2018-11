POL-OG: Kehl - Zusammengestoßen, Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Der Lenker eines Opel war am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der L90 von Odelshofen kommend in Richtung Willstätt unterwegs, als ihm auf Höhe des Radweges, welcher in Richtung der dortigen Felder führt ein silberner Pkw entgegen kam. Dieser soll teilweise auf der Fahrbahn des Opel-Lenkers gefahren sein und so dafür gesorgt haben, dass es trotz eines Ausweichmanövers zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei wurde der Außenspiegel des Opel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Während der 63-Jährige seinen Wagen stoppte, soll sich der noch unbekannte Unfallverursacher aus dem Staub gemacht haben. Personen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können werden gebeten, sich unter der Nummer 07851/893-0, zu melden.

