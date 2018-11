POL-OG: Sinzheim - Gesucht, gefunden

Sinzheim (ots) - Fahndern der Kripo Offenburg ist Mitte der Vorwoche die Festnahme eines gesuchten Straftäters auf einem Supermarktparkplatz in der Industriestraße geglückt. Der 36-Jährige wurde neben der Staatsanwaltschaft Baden-Baden auch von Justizbehörden aus Landau und Karlsruhe gesucht. Diese zeigten unter anderem wegen vorausgegangener Verstöße gegen das Betäubungsmittelrecht großes Interesse am Antreffen des Mannes. Der Mittdreißiger wurde noch am Tag seines Aufgreifens in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Dort erwartet ihn die Verbüßung einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten.

