Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Blitzersäule beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am Neckar in Pleidelsheim in der Marbacher Straße Höhe Schillerstraße eine durch Farbe beschädigte Blitzersäule fest. Bislang unbekannte Täter beschmierten die Säule und auch den Boden vermutlich in der Nacht davor mit weißer Farbe. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

