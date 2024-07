POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte Radfahrerin fährt Jungen an und flüchtet

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (03.07.2024) trieben noch unbekannte Täter in Herrenberg-Gültstein ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen zwischen 00.15 Uhr und 1.00 Uhr in eine Lagerhalle einer Firma in der Marie-Curie-Straße ein, nahmen einen Pkw-Schlüssel an sich und entwendeten schließlich einem im Hof der Firma geparkten VW Crafter im Wert von ...

mehr