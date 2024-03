Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (19.03.2024) zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen ordnungsgemäß in der Ganghoferstraße in Eltingen abgestellten VW. Vermutlich im Vorbeifahren, von der Ostertagstraße kommend, streifte der Unbekannte den VW und beschädigte diesen an der hinteren Fahrerseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro zu kümmern, setzte er anschließend seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben oder Angaben zum Verursacher machen können, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

