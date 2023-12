Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Schöckingen: Einbrecher auf Hausbewohner gestoßen und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch (13.12.2023) gegen 17:35 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Hintere Straße" in Schöckingen ein. Mutmaßlich zwei Täter hebelten hierzu die Terrassentüre im Erdgeschoss auf und durchsuchten die Wohnräume. Hierbei stießen sie auf zwei Hausbewohner, weshalb sie sofort zu Fuß flüchteten. Einer der Hausbewohner nahm die Verfolgung auf, verlor die Täter in der Gebersheimer Straße aber aus den Augen. Direkt eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mehrere Streifenwagenbesatzungen, die auch durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurden, verliefen ohne Erfolg. Ob die Täter Beute machten sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen sucht unter Tel. 0711 839902-0 oder E-Mail ditzingen.prev@polizei.bwl.de Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

