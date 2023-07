Polizeipräsidium Ludwigsburg

Geschädigte gesucht: Alkoholisierter VW-Fahrer drängelt auf Autobahn mehrere Verkehrsteilnehmer

Am frühen Freitagabend gegen 19.15 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die Autobahn A81 in Fahrtrichtung Heilbronn, als den Beamten im Bereich vor der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd ein Pkw VW Golf mit rabiater Fahrweise auffiel. Die Polizisten konnten beobachten, wie der Fahrer des VW anderen Verkehrsteilnehmern dicht auffuhr und andere Fahrzeuge rechts überholte. Durch die Fahrmanöver wurden andere Fahrzeuglenker teilweise derart geschnitten und gefährdet, dass sie Notbremsungen einleiten mussten um eine Kollision zu verhindern. Durch die Streifenbesatzung konnte der Golf verfolgt werden, der augenscheinlich zunächst versuchte, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Nach ca. einem Kilometer brach er jedoch seine Flucht ab und konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Hier konnte beim 57-jährigen Golf-Fahrer Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,9 Promille. Der Fahrer musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht nun Zeugen bzw. gefährdete Verkehrsteilnehmer, die von diesem Vorfall betroffen waren. Hinweise bitte telefonisch an die genannte Dienststelle unter 0711 6869-0 oder per E-Mail: STUTTGART-VAIHINGEN.VPI@polizei.bwl.de.

