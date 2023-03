Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg

Überleitung BAB 8 auf BAB 81: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagvormittag gegen 09.30 Uhr befuhr die 34-jährige Fahrerin eines VW Polo den rechten Fahrstreifen der Überleitung BAB 8 von München kommend auf die BAB 81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Knapp vor ihr scherte der Fahrer eines Mercedes-Benz C 220 ein, wonach die Polofahrerin ihren Unmut darüber durch Gestikulieren kundtat. Dies missfiel dem Mercedes-Fahrer, der daraufhin eine Vollbremsung einleitete und die VW Fahrerin zu selbigem zwang. Hierbei ging das ABS an und die 34-Jährige musste auf den linken Fahrstreifen wechseln, um eine Kollision zu verhindern. Bis zum Engelbergtunnel versuchte der Lenker des Mercedes weiterhin die Fahrzeugführerin des VW bis zum Stillstand auszubremsen. Als dies zunächst erfolglos blieb, wechselte er wieder den Fahrstreifen, um sich unmittelbar vor den VW zu setzen und erneut eine Vollbremsung einzuleiten. Wieder bremste die 34-Jährige voll ab. Bis zur AS Zuffenhausen fuhr der Lenker des Mercedes vor ihr und verließ dort schließlich die BAB. Aufgrund der eingeleiteten Bremsmanöver klagte die 34-Jährige während der polizeilichen Aufnahme über Schmerzen im Bereich der linken Schulter sowie des linken Arms. Hinsichtlich der Fahrweise des Mercedes-Lenkers, der schwarzhaarig mit hellem Teint beschrieben wird, werden weitere Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion unter 0711 6869-0 zu melden.

