Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeuge gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag gegen 12.40 Uhr touchierte eine 76-jährige Fahrerin eines VW auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße einen zum Parken abgestellten Daimler und fuhr anschließend davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorgang und machte den sich in der Postfiliale befindlichen 32-jährigen Besitzer des Daimlers darauf aufmerksam. Dieser konnte die an einer Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt wartende Unfallverursacherin ansprechen, wonach der Sachverhalt durch die Polizei aufgenommen werden konnte. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.500 Euro. Der namentlich bislang noch unbekannte Zeuge wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter 07142 405-0, zu melden.

