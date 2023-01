Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannter Täter brach am Freitag zwischen 03:00 Uhr und 15:30 Uhr in eine Gaststätte in der Untere Gasse ein, indem er zunächst ein Fenster aufhebelte. In der Gaststätte wurden sämtliche Spielautomaten aufgebrochen und das Münz- und Scheingeld entwendet. Angaben zur Höhe des Diebesgutes liegen noch nicht vor. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Telefon 07031 13 2500, entgegen.

