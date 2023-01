Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brand einer Vereinsgaststätte mit hohem Schaden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag, kurz vor 13:00 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen zunächst ein Brand eines Gartenhäuschens in der Kleingartenanlage Beckenklinge im Herdweg gemeldet. Zudem seien Explosionen zu hören. Beim Eintreffen der Rettungskräfte der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Es handelte sich um eine auf der Gartenanlage befindliche Vereinsgaststätte. In einem Anbau lagerten handelsübliche Gasflasche, welche durch das Feuer und die Hitzeeinwirkung explodierten. Aufgrund umherfliegenden Trümmerteile wurde eine Schutzzone um die Brandörtlichkeit eingerichtet. Um 14:51 Uhr meldete die Feuerwehr, dass das Feuer gelöscht war, die Nachlöscharbeiten aber noch andauern würden. Kurz vor 17:00 Uhr beendete die Feuerwehr Böblingen ihren Einsatz, die örtliche Verkehrssperrung wurde aufgehoben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der Gaststätte. Neben der Feuerwehr aus Böblingen, welche 14 Fahrzeuge und 55 Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung eingesetzt hatte, waren der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Am Brandort befand sich auch Oberbürgermeister Dr. Belz. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte vier Streifenbesatzungen im Einsatz.

