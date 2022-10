Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 10

Vaihingen an der Enz: Sperrung der B10 nach zwei Unfällen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag musste die Bundesstraße 10 (B 10) ab 11:50 Uhr für gut zwei Stunden gesperrt werden, nachdem sich dort gleich zwei Unfälle ereignet hatten. Gegen 11:50 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Ford Kuga die B 10 aus Richtung Schwieberdingen kommend in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz. Kurz nach der Abzweigung nach Hochdorf kam er aus noch ungeklärter Ursache immer weiter nach links von seiner Fahrspur ab und stieß schließlich mit dem entgegenkommenden Peugeot eines 24-jährigen Autofahrers zusammen. Der 42-Jährige lenkte in der Folge stark nach rechts, wodurch der Ford ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam, wo er schließlich in einem Acker zum Stehen kam. Durch den Unfall musste auch der Verkehr aus Richtung Vahihingen an der Enz kommend abbremsen. Dies bemerkte ein 21-jähriger Pkw-Lenker in seinem VW Polo zu spät und fuhr auf den vor ihm befindlichen Renault eines 51-Jährigen auf. Der 42-jährige Ford-Fahrer zog sich lediglich leichte Verletzungen zu, alle weiteren Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Sowohl der Ford als auch der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, die Höhe der entstandenen Sachschäden ist noch nicht bekannt. Zur Unfallaufnahme, Versorgung der Personen sowie Bergung des Ford Kuga und Reinigung der Fahrbahn waren mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei, die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften, ein Rettungswagen, zwei Abschleppfahrzeuge sowie die Straßenmeisterei Vaihingen an der Enz im Einsatz. Die B 10 war zunächst bis gegen 12:30 Uhr voll gesperrt, anschließend konnte der Verkehr blockweise einspurig um die Unfallstelle herum geleitet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell