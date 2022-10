Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: nach versuchtem Einbruch umstellt Polizei Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Vergangene Woche zwischen Mittwoch und Donnerstagabend, gegen 20.20 Uhr, versuchten noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Lauchstraße in Böblingen einzubrechen. Um in die Wohnräume eindringen zu können, schoben sie zunächst einen herunter gelassenen Rollladen nach oben und schlugen dann ein Fenster ein. Eine Zeugin entdeckte das beschädigte Fenster und alarmierte die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen umstellten das Gebäude und durchsuchten es. Mutmaßlich war es den Tätern jedoch nicht gelungen, die Wohnräume zu betreten und sie hatten bereits die Flucht ergriffen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Weitere Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

