Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend gegen 22:15 Uhr kam es in der Straße Hinter den Häusern zu einem Verkehrsunfall. Ein an der Örtlichkeit befindlicher Zeuge konnte beobachten, wie ein 62-jähriger Dacia-Fahrer rückwärts in eine Hofeinfahrt fuhr und hier einen geparkten Skoda beschädigte. Während der Zeuge versuchte den Fahrzeughalter an der Wohnanschrift zu informieren, fiel der 62-jährige aus seinem Pkw und verletzte sich leicht am Kopf. Der Zeuge half dem Herrn wieder auf die Beine und in sein Fahrzeug zurück, woraufhin dieser vermutlich versuchte sich von der Unfallörtlichkeit zu entfernen. Aufgrund des eingelegten Rückwärtsgangs fuhr der Mann jedoch nochmals gegen das geparkte Fahrzeug. Der Zeuge konnte durch das Abziehen des Schlüssels weitere Fluchtversuche verhindern. Ein beim Dacia-Lenker durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa drei Promille. Es wird von einem Sachschaden von circa 1.300 Euro ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell