Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Verpuffung in Heizungsanlage sorgt für Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Gärtringen rückte am Dienstagabend mit vier Fahrzeuge und 32 Wehrkräften in den Rohrweg in Gärtringen aus, nachdem gegen 19:30 Uhr Rauchentwicklung in einem Wohnhaus gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in der Heizungsanlage des Gebäudes zu einer Verpuffung kam. Ein offenes Feuer war nicht entstanden, ebenso wenig wie ein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell