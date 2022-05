POL-LB: Schwieberdingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Am Montag kam es gegen 08.50 Uhr in der Martin-Luther-Straße in Ludwigsburg zu einem Unfall, bei dem eine 48 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt wurde. Die Frau wollte die Martin-Luther-Straße auf Höhe eines Discounters überqueren. Nahezu zeitgleich bog ein 45-jähriger Mercedes-Lenker vom Parkplatz des Discounters kommend in die ...

