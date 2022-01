Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag im Zeitraum zwischen 05:10 Uhr und 15:05 Uhr ein Fahrrad in der Bahnhofstraße in Ehingen. Das schwarzrote Fahrrad der Marke Cube, Modell "Reaction Pro black´n´red" war auf der Südseite des Bahnhofes an den Fahrradständern abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Der Dieb bog dazu den Fahrradständer gewaltsam auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich an den Polizeiposten Ehningen unter Tel. 07034 27045-0 zu wenden.

