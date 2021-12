Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Ethanol-Ofen in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Beim Befüllen eines Ethanolofens durch eine Anwohnerin der Crystal-Lake-Straße kam es am Montag gegen 17:55 Uhr zu einer Verpuffung und der Ofen geriet in Brand. Die Frau alarmierte sofort die Feuerwehr, die mit 45 Einsatzkräften zum Brandort ausrückte. Außer dem Ofen selbst wurden jedoch keine weiteren Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden und die Anwohner konnten kurz darauf wieder in ihre Wohnung zurück.

