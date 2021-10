Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau - Döffingen: Streit zwischen Vater und Sohn eskaliert

Ludwigsburg (ots)

Ein 53-Jähriger und dessen 29-jähriger Sohn gingen am Montag gegen 16:10 Uhr in einem Döffinger Wohnhaus bewaffnet aufeinander los. Die beiden bewohnen jeweils einzelne Wohnungen in dem Haus. Nachdem es in der Vergangenheit wohl bereits zu mehreren Streitigkeiten wegen des Hauszustandes gekommen war, eskalierte die Auseinandersetzung dieses Mal. Nachdem der Vater ein Messer gezogen habe, habe der Sohn ihm ins Gesicht geschlagen und sich seinerseits mit zwei Messern bewaffnet. Daraufhin habe der 53-Jährige zu einem Baseballschläger gegriffen und auf seinen Sohn eingeschlagen, der sich schließlich wiederum mit einem Besen ausrüstete. Nachdem der 29-Jährige die Attacken seines Vaters habe abblocken können, sei er zu einem Nachbarn geflüchtet. In der Folge wollte er das Wohnhaus bis auf Weiteres verlassen, was jedoch in Ermangelung einer Unterkunft scheiterte, sodass der 29-Jährige gegen 22:30 Uhr in das Wohnhaus zurückkehrte. Dort bedrohte ihn sein Vater erneut unter Vorhalt des Baseballschlägers. Die zum zweiten Mal alarmierte Polizei sprach einen Platzverweis gegen den 53-Jährigen aus. Sein Hausschlüssel wurde bis auf Weiteres in Verwahrung genommen und der Baseballschläger beschlagnahmt. Beider Männer erlitten leichte Verletzungen. Der 53-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung rechnen.

