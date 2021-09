Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verbrannte Tomaten führen zu Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Nachdem eine 72-Jährige am Montag ihre Pfanne mit Tomaten auf dem Herd vergessen hatte, kam es gegen 11:05 Uhr zu einem Einsatz der Ludwigsburger Feuerwehr in der Senefelder Straße in Ludwigsburg. Nachbarn hatten zuvor das Geräusch des Rauchmelders gehört und die Einsatzkräfte verständigt. Die Dame traf zeitgleich mit der Feuerwehr ein und öffnete den Einsatzkräften die Tür. In der Küche entdeckte man dann die Pfanne, ein Feuer hatte sich jedoch nicht entwickelt.

