Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag kam es zwischen 09.35 Uhr und 09.45 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz in der Mercedesstraße in Sindelfingen zu einem Unfall. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen VW und hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Im Anschluss machte sich der Unbekannte kurzerhand davon. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

