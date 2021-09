Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfall auf der B 10

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 05.20 Uhr auf der Bundesstraße 10 auf Höhe des Stadtteils Münchingen ereignete. Eine 28 Jahre alte VW-Lenkerin, die aus Richtung Münchingen kommend auf die B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart auffahren wollte, übersah vermutlich einen auf der B 10 fahrenden 47-jährigen LKW-Fahrer. Dieser versuchte noch auszuweichen und abzubremsen. Der LKW-Fahrer konnte jedoch eine Kollision zwischen ihm und dem VW nicht mehr verhindern. Aufgrund des vorangegangenen Bremsmanövers musste auch eine nachfolgende 44 Jahre alte Opel-Fahrerin abbremsen. Dies wiederum bemerkte ein 38 Jahre alter Harley-Davidson-Lenker zu spät und fuhr auf den Opel auf. Der VW-Fahrer erlitt leichte, der Motoradlenker schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis gegen 08.00 Uhr gesperrt werden. Der ankommende Verkehr wurde polizeilich geregelt, es kam zu geringen Beeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell