Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag zwischen 17:10 Uhr und 22:40 Uhr kam es im Bereich der Leonberger Ganghofer- und der Ostertagstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein geparkter Ford von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker im Bereich der hinteren linken Fahrzeugtür beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne auf den Sachverhalt aufmerksam zu machen. Am Ford entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07152/605-0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell