Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizei beschlagnahmt Führerschein aufgrund auffälliger Fahrweise

Ludwigsburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Böblingen beschlagnahmten am Dienstagabend den Führerschein einer 83 Jahre alten Seniorin, nachdem diese in auffälliger Fahrweise durch Böblingen gefahren war. Gegen 21.20 Uhr war den Polizisten in der Schönbuchstraße ein VW aufgefallen, der ohne Licht unterwegs war. Die Beamten hielten den PKW an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Diese verlief zunächst ohne Auffälligkeiten, so dass die Beamten die 83 Jahre alte Fahrerin anschließend dabei unterstützten, den Weg in die Konrad-Zuse-Straße in das Navigationsgerät einzugeben. Die Frau setzte ihre Fahrt anschließend fort. Die Polizisten blieben an dem VW dran und stellten fest, dass die Frau wohl nicht in der Lage war, den PKW sicher zu führen. Sie fuhr ohne den nachfolgenden Verkehr, vorhandene Ampeln oder mit Baken abgesperrte Fahrstreifen zu beachten. Als sie darüber hinaus plötzlich auf die Gegenspur geriet, stoppten die Polizisten die Frau erneut. Wie sich bei der zweiten Kontrolle herausstellte, ist die Dame auf Medikamente angewiesen, die vermutlich die Verkehrstüchtigkeit und Reaktionsfähigkeit beinträchtigen können. Aufgrund dessen musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

