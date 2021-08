Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Motorradfahrer übersehen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 18:00 Uhr kam es in Herrenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Fox und einem Motorrad der Marke Kawasaki. Eine 81-Jährige befuhr mit ihrem VW die Nagolder Straße in Herrenberg in stadtauswärtige Richtung. Als sie nach links in die Berliner Straße einbog, übersah sie das entgegenkommende Motorrad. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, brachte der 41-Jährige Lenker seine Kawasaki kontrolliert zum Sturz und stieg ab. Hierbei zog sich der Kraftradfahrer leichte Verletzungen zu. Das Motorrad krachte in die rechte Seite des VW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt und die Fahrbahn professionell gereinigt werden. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Tel.: 07032/27080 zu melden.

