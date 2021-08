Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Sachbeschädigung einer Infotafel an KZ Gedenkstätte

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen (Enz), Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung an der KZ Gedenkstätte in Vaihingen geben können. Im Zeitraum von Montag (26.07.), 00:00 Uhr bis Donnerstag, 07:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein die Infotafel der KZ Gedenkstätte, so dass ein Sachschaden von etwa 250 Euro entstand.

