Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Radfahrer landet auf Motorhaube und wird verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 11:30 Uhr fuhr eine 61-jährige Citroen-Fahrerin aus einem Grundstück an der Lembacher Straße in Oberstenfeld auf die Fahrbahn ein. Hierbei übersah sie vermutlich einen von links kommenden 59-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision, wodurch der Radfahrer auf die Motorhaube des Citroen geworfen wurde. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Radfahrer fuhr entgegen der Benutzungspflicht des Randweges auf der Fahrbahn.

