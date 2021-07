Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 50-Jähriger landet im Polizeigewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 50-jähriger Sindelfinger am Dienstag gegen 14:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Schwert- und Nüssstraße in Sindelfingen den Straßenverkehr behinderte, nahmen ihn Polizeibeamte in Gewahrsam. Der 50-Jährige, der augenscheinlich alkoholisiert und in einem psychischen Ausnahmezustand war, wollte sich nicht ausweisen und baute sich stattdessen bedrohlich auf und spuckte in Richtung der Polizisten. Als die Beamten den Mann mit Handschließen fesselten, leistete er massiven Widerstand und beleidigte sie mit mehreren Kraftausdrücken. Auf richterliche Anordnung wurde der 50-Jährige anschließend in Gewahrsam genommen. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

