Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Roller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein Roller der Marke Yamaha wurde am Dienstag gegen 20:40 Uhr in der Jahnstraße in Bietigheim-Bissingen gestohlen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07142 405 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell