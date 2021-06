Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: Motor geplatzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 03:40 Uhr war ein 40-jähriger Sattelzuglenker auf der BAB 8 von Karlsruhe in Richtung München auf der rechten Spur unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Plieningen und Neuhausen auf den Fildern platzte plötzlich der Motor und das Fahrzeug blieb auf dem Standstreifen sowie teilweise auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Durch den Defekt floss Öl aus dem Sattelzug und verteilte sich auf der dreispurigen Autobahn. Die Fahrbahnen mussten anschließend gereinigt werden. Hierzu befanden sich Kräfte der Feuerwehr Stuttgart, der Flughafen Feuerwehr sowie Mitarbeitende der Autobahnmeisterei Kirchheim/Teck vor Ort. Darüber hinaus fing die Sattelzugmaschine an zu rauchen und die Wehrleute kühlten das Fahrzeug herunter. Der Sattelzug musste im weiteren Verlauf abgeschleppt werden. Im Rahmen der Reinigungsarbeiten und der Bergungsmaßnahmen war die Autobahn teilweise komplett gesperrt. Letztendlich waren sämtliche Maßnahmen gegen 08:00 Uhr beendet und die Sperrung wurde wieder aufgehoben. Es bildete sich ein Stau von etwa fünf Kilometern.

