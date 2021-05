Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 51-Jährige Fahrradfahrerin kollidiert mit Fußgängerin

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 30-jährige Fußgängerin am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in der Kreuzstraße zugezogen. Sie wollte gegen 12:15 Uhr den Fußgängerüberweg überqueren, als eine Radfahrerin, die in Fahrtrichtung Bahnhofstraße fuhr, die Passantin übersah und mit ihr kollidierte. In Folge des Zusammenstoßes stürzten die beiden Unfallbeteiligten zu Boden. Dabei kam es zu leichten Verletzungen auf beiden Seiten. Der Lenker des Fahrrads wurde leicht verbogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

