Unterensingen: Sattelzuglenker verliert Ladung - AS Wendlingen bleibt mehrere Stunden gesperrt

Am Dienstag ereignete sich gegen 14.25 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Wendlingen ein Unfall, der zu einer mehrstündigen Sperrung der Anschlussstelle führte. Ein 55 Jahre alter Sattelzuglenker, der eine mehr als zehn Tonnen schwere Metallpresse geladen hatte, war zunächst in Fahrtrichtung München unterwegs. Als er die Autobahn an der Anschlussstelle auf die Bundesstraße 313 in Richtung Wendlingen verlassen wollte, musste er aufgrund eine Stockung im Kurvenbereich abbremsen. Vermutlich da die Presse nicht fachgerecht gesichert war, geriet sie ins Rutschen und löste sich aus der vorhandenen Gurtsicherung. Anschließend fiel sie vom Auflieger auf die Straße und beschädigte den Fahrbahnteiler sowie die Betonschutzwand. Die Anschlussstelle musste in der Folge im dortigen Bereich zunächst für die Bergungsmaßnahmen und um die Gefahrenstelle abzusichern bis gegen 21.30 Uhr gesperrt werden. Es bildete sich ein größerer Rückstau. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 55.000 Euro geschätzt.

