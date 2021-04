Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Einbruch, der zwischen Samstag 10:00 Uhr und Montag 08:00 Uhr in der Dornierstraße in Renningen verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangte ein bislang unbekannter Täter in das Büro einer Firma. Diesen Raum durchsuchte der Unbekannte und machte sich anschließend mutmaßlich ohne Diebesgut aus dem Staub. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0, in Verbindung zu setzen.

