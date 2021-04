Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Schulzentrum durch Graffiti beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Das Schulzentrum in der Berkenstraße in Holzgerlingen wurde vergangenes Wochenende von noch unbekannten Tätern heimgesucht. Die Unbekannten besprühten mehrere Gebäudewände mit verschiedenen Schriftzügen. Sie benutzten Sprühfarbe in rot, grün und blau. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell