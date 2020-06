Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Ludwigsburg, Grossbottwar und Löchgau

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Vorfahrt gehabt, aber betrunken

In den frühen Stunden des Sonntagmorgens, gegen 02.30 Uhr, kam es in Eglosheim zu einer teuren Begegnung zwischen zwei Pkws. Hierbei befuhr ein 26-jähriger Smart-Fahrer die vorfahrtsbevorrechtigte Heutingsheimer Straße in Richtung Besigheimer Straße. Von rechts aus der Geisinger Straße fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 29-jähriger Audi-Fahrer in die Heutingsheimer Straße ein, missachtete die Vorfahrt des Smart-Fahrers und es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte beim SMART-Fahrer eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden und er musste sich einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme unterziehen.

Großbottwar: Weinreben beschädigt

Am Harzberg in Großbottwar wurden in der Zeit von Montag, 01.06.2020, 16.30 Uhr bis Montag, 08.06.2020, 16.30 Uhr zwei Weinreben sowie zwei Weinbergstickel aus Metall durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand der am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem Fahrzeug mutmaßlich um einen blauen VW Sharan handeln. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach unter Telefon 07144/900-0 zu melden.

Löchgau: Umgekippter Traktor

Eine 58-jährige Traktorfahrerin befuhr am Samstag gegen 13.00 Uhr einen Feldweg zwischen Freudental und Löchgau. Auf Höhe des Häckselplatzes kam die Traktorfahrerin von der Fahrbahn ab und kippte mit dem Traktor um. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Feuerwehren Löchgau und Freudental war im Verlaufe des Einsatzes mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort.

