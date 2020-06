POL-LB: Nufringen: Einbruch in die Grundschule; Bondorf: Schlägerei auf einem Tankstellenareal

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Nufringen: Einbruch in die Grundschule

Zwischen Freitag 14.00 Uhr und Sonntag 08.00 Uhr wurde in die Grundschule in der Straße "Im Wiesengrund" in Nufringen eingebrochen. Der noch unbekannte Täter hebelte eine Seitentür auf, um in das Gebäude eindringen zu können. Anschließend brach der Einbrecher die Tür zum Lehrerzimmer auf. Im Innern des Lehrerzimmers öffnete er schließlich gewaltsam mehrere Schränke und durchwühlte diese. Mutmaßlich fiel ihm hierbei jedoch nichts Stehlenswertes in die Hände, so dass er sich ohne Beute wieder aus dem Staub machte. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07034/25390 mit dem Polizeiposten Gärtringen in Verbindung zu setzen.

Bondorf: Schlägerei auf Tankstellenareal

Am Sonntagabend kam es im Bereich eines Tankstellenareals in der Straße "Am Römerfeld" in Bondorf zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Gegen 21.30 Uhr befand sich ein 24 Jahre alter Mann gemeinsam mit seiner 18-jährigen Freundin im dortigen Gewerbegebiet, um sein Fahrzeug in einer Autowaschanlage zu waschen. In unmittelbarer Nähe hielten sich ein weiterer 24-Jähriger und ein 29 Jahre alter Mann auf. Zwischen den drei Männern kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, nachdem es wohl zu Beleidigungen der 18-Jährigen seitens der beiden 24 und 29 Jahre alten Männern gekommen war. Im Zuge dieses Streits kam es bereits zu Handgreiflichkeiten zwischen den Kontrahenten. Das Paar fuhr schließlich davon, kehrte jedoch wenig später in Begleitung eines 52-jährigen Verwandten zurück in die Straße "Am Römerfeld". Kurz darauf kamen auch die beiden 24- und 29-jährigen Männer zurück. Sie sollen sich in Begleitung von rund sechs weiteren Männern befunden haben. Alle Anwesenden, bis auf die 18-jährige Frau, beteiligten sich im weiteren Verlauf wohl an einer Schlägerei. Alle Beteiligten erlitten hierbei leichte Verletzungen. Ein Zeuge alarmierte schließlich die Polizei. Gemäß den derzeitigen Erkenntnissen kennen sich die beteiligten Personen untereinander. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzungen dauern an.

