Möglingen: 22-Jähriger beleidigt nach zu schneller Fahrt unter Drogeneinfluss Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesautobahn 81 durch. Gegen 01.25 Uhr befanden sie sich zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Zuffenhausen und Ludwigsburg-Süd, als ein Ford-Lenker statt mit erlaubten 100 km/h mit über 140 km/h gemessen wurde. Der Fahrer wurde im weiteren Verlauf im Bereich der Autobahnmeisterei Ludwigsburg einer Kontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn dieser Maßnahme reagierte der 22-jährige Fahrer provokant. Da er den Polizisten keine Ausweispapiere aushändigte, sollten er sowie der PKW durchsucht werden. Dies ließ den Mann aufbrausend werden. Bei der Durchsuchung des Ford entdeckten die Polizisten schließlich Cannabisreste im PKW. Darüber hinaus gab es körperliche Anzeichen, die für eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung des 22-Jährigen sprachen. Einen angeboten Vortest wollte der Fahrer jedoch nicht durchführen, so dass eine Blutentnahme notwendig wurde. Als ihm zum Transport im Streifenwagen Handschließen angelegt wurden, begann er die eingesetzten Polizeibeamten auf übelste Weise zu beleidigen. Im Anschluss an die Blutentnahme und die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und er wurde wieder auf freien Fuß entlassen. Der 22-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung, Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und eines Geschwindigkeitsverstoßes rechnen.

