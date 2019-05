Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Neumünster - Hilflos und volltrunken im Zug

Neumünster (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen 12:30 Uhr wurden die Neumünsteraner Bundespolizisten zu einem Einsatz in einem Regionalexpress von Hamburg nach Flensburg gerufen. In dem Zug hatte ein Zugbegleiter kurz vor der Einfahrt Neumünster eine männliche Person aufgefunden, die auf dem Boden lag und nicht ansprechbar war. Als die Beamten den Zug betraten, war der 43-jährige Lette zwar wieder bei Bewusstsein, musste aber von den Beamten beim Verlassen des Zuges gestützt werden. Aufgrund der Gesamtumstände wurde beschlossen, den Mann in Schutzgewahrsam zu nehmen und zunächst der Dienststelle zuzuführen. Auf der Wache wurde dann ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen sehr hohen Wert von 4,28 Promille zum Ergebnis hatte. Aufgrund dessen und weil der Mann über starke Kopfschmerzen klagte wurde ein Rettungswagen angefordert. Es folgte die Einlieferung ins Krankenhaus.

