Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Alfa-Romeo gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag stahl ein noch unbekannter Täter in der Erligheimer Straße in Bönnigheim einen PKW. Der Besitzer des Fahrzeugs hatte den schwarzen Alfa-Romeo, Typ Stelvio, am Sonntagabend zwischen 23.00 Uhr und 24.00 Uhr vor seinem Wohnhaus abgestellt. Am Montag gegen 06.00 Uhr bemerkte ein Angehöriger schließlich, dass der PKW fehlte. Der Wagen hat einen fünfstelligen Wert. Es sind Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) angebracht. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07141/18-9 zu melden.

