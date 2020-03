Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen; Herrenberg: Scheiben am Buswartehäuschen eingeschlagen; BAB8

Stuttgart: Unfall im Überleitungsbereich zur B27

Ludwigsburg (ots)

Gärtringen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag, 9:45 Uhr, mit seinem Fahrzeug einen in Gärtringen am Königsberger Platz abgestellten Mercedes und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen sich unter Tel. 07032 2708 0 zu melden.

Herrenberg: Scheiben am Buswartehäuschen eingeschlagen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstag oder Sonntag bis 11:30 Uhr in Herrenberg am Busbahnhof in der Kalkofenstraße ereignet haben muss. An einem dort befindlichen Buswartehäuschen beim Bahnsteig 3 wurden vier Scheiben eingeschlagen. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen sich unter Tel. 07032 2708 0 zu melden.

BAB 8 / Stuttgart: Unfall im Überleitungsbereich zur B27

Am Sonntag ereignete sich gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 8 im Überleitungsbereich zur Bundesstraße 27 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart - Möhringen und Stuttgart - Degerloch. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem Nissan die Anschlussstelle Stuttgart - Möhringen in Fahrtrichtung München. Im weiteren Verlauf wechselte er nach links auf eine der dortigen Überleitungsspuren, welche auf die Bundesstraße 27 in Richtung Tübingen führen. Während dem Spurwechsel soll er auch abgebremst haben, so dass es einem nachfolgenden 19-Jährigen mit seinem Audi nicht mehr gelang einen Unfall zu vermeiden. Der 19-Jährige befand sich bereits auf der Überleitungsspur, als der 41-Jährige vor ihm den Spurwechsel vollzog. Durch den Zusammenprall der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass der 41-Jährige Anzeichen einer mutmaßlichen Alkoholisierung aufwies. Er musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Weiter stellten die Polizeibeamten fest, dass der 41-Jährige gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der ungültige Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell