POL-LB: Ludwigsburg: Kriminalpolizei ermittelt Tatverdächtige nach Auseinandersetzung in Eglosheim

Ludwigsburg (ots)

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung in der Nacht zum 1. Februar im Bereich eines Discounters in der Teinacher Straße in Eglosheim, bei der ein 38-jähriger Mann schwer- und seine beiden Begleiter leicht verletzt wurden, hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Der Tatverdacht gegen die jungen Männer im Alter von 20, 22 und 25 Jahren hat sich durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärtet. Wie wir berichteten, waren der 38-Jährige und seine Bekannten auf dem Nachhauseweg von einem Gaststättenbesuch mit den Tatverdächtigen in Streit geraten, der in einer tätlichen Auseinandersetzung mündete. Dabei zog sich der 38-Jährige schwere Kopfverletzungen zu und musste in zunächst lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die laufenden Ermittlungen sollen auch die Frage klären, ob diese Verletzung durch Schläge oder Tritte gegen den Kopf oder durch ein Sturzgeschehen im Verlauf der Auseinandersetzung entstanden ist.

