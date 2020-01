Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es zwischen 08:00 Uhr und 08:45 Uhr in der Straße "Hinter dem Schloss" in Ditzingen auf dem dortigen Parkplatz zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen dort geparkten VW. Anschließend entfernte sich der Fahrzeuglenker von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Ditzingen bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Tel. 07156 4352 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell