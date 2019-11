Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle auf der BAB 81, Gemarkung Möglingen sowie in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

BAB 81, Gemarkung Möglingen: Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitagmittag kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen in Fahrtrichtung Stuttgart. Aufgrund stockenden Verkehrs musste eine 31-jährige Mitsubishi-Lenkerin ihr Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen abbremsen. Eine dahinterfahrende 20 Jahre alte Mercedes-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr in der Folge auf den Mitsubishi auf und kollidierte dabei auch noch mit der linken Schutzplanke. Kurz darauf fuhr dann noch ein weiterer 24-jähriger Mercedes-Lenker auf den Mercedes der Frau auf. Durch die beiden Auffahrunfälle wurden der 24-jährige Mercedes-Fahrer sowie die 31-jährige Mitsubishi-Lenkerin leicht verletzt. Sie wurden vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf 11.500 EUR geschätzt, der Mitsubishi musste abgeschleppt werden.

Ludwigsburg: Verkehrsunfall infolge einer medizinischen Ursache

Am Freitag gegen 16:40 Uhr befuhr ein 65 Jahre alter Fahrer eines BMW die Schlossstraße in Richtung Stuttgart. In diesem Bereich fiel der BMW-Fahrer bereits durch starkes Abbremsen und Anfahren auf. Im Bereich der Wilhelmstraße kommt es dann zum Auffahrunfall mit einem PKW Seat Ibiza einer 26 Jahre alten Fahrerin. Anschließend setzt der BMW Fahrer seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Wilhelmstraße fort und hält erst auf Höhe des Rathauses an. Aufgrund des gesundheitlichen Zustandes des BMW Fahrers musste vor Ort ein Notarzt eingesetzt werden. Es stellte sich heraus, dass der 65ährige Fahrer aufgrund einer medizinischen Ursache mehrfach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Er wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW musste aufgrund der erheblichen Schäden abgeschleppt werden. An den Beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 11.000 EUR. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es zu weiteren Beschädigungen, verursacht durch den BMW, kam, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/185353 Zeugen und weitere eventuelle Geschädigte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell